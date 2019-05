Europese partners verwerpen “ultimatum” van Iran

De Europese landen die betrokken zijn bij het Iraanse nucleaire dossier - Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië - en de Europese Unie hebben donderdag het “ultimatum” van Iran verworpen. Het land schortte woensdag enkele verplichtingen in het kader van het internationale atoomakkoord uit 2015 op.

Exact een jaar nadat de Verenigde Staten unilateraal uit de deal stapten en hun sancties tegen Iran herinvoerden, gaf Teheran aan de andere landen die het pact wel nog respecteren 60 dagen de tijd om de Iraanse olie- en bankensector uit het isolement veroorzaakt door de Amerikaanse sancties te halen. Gebeurt dat niet, dan dreigt Iran ermee om ook andere verplichtingen niet langer na te komen.

“We verwerpen elk ultimatum en we zullen bekijken of Iran zijn engagementen op nucleair vlak nakomt”, reageren Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlandbeleid van de EU, donderdag in een gezamenlijk communiqué.

Ze stellen “volledig toegewijd te blijven aan het behoud en de integrale uitvoering van het nucleaire akkoord, een belangrijke verwezenlijking in de mondiale architectuur van nucleaire non-proliferatie, die in het belang van de veiligheid van iedereen is.” De Europese partners roepen Iran op “elke escalatie” te vermijden.

De Verenigde Staten verscherpten woensdag hun economische sancties tegen Iran nog. Staal, ijzer, aluminium en koper werden toegevoegd aan de sectoren waartegen Washington strafmaatregelen treft.