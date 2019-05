Klopp wil Origi belonen met nieuw contract bij Liverpool

Liverpool wil Divock Origi belonen met een nieuw en verbeterd contract nadat hij de Reds afgelopen dinsdag mee aan de kwalificatie voor de finale van de Champions League hielp. Dat schrijft de Britse kwaliteitskrant The Independent.

Tot enkele maanden geleden leek Divock Origi op een dood spoor te zitten bij Liverpool. Vorig seizoen een mislukte uitleenbeurt naar Wolfsburg. Dit jaar zat hij tot voor eind oktober nooit in de selectie bij Liverpool, tot voor november speelde hij geen seconde. Tot hij begin februari plots speelminuten begon te vergaren. En zich afgelopen week onsterfelijk maakte in Liverpool. Eerst door de winning goal te scoren tegen Newcastle, vervolgens door enkele dagen later Liverpool met twee goals tegen Barcelona naar de finale van de Champions League te schieten.

“Het maakt hem voor eeuwig en een dag onster­felijk aan de oevers van de Mersey. Een cultheld. Voor ­Jürgen Klopp zelfs een gedroomde bankzitter. Net daarom zou hij er goed aan doen om er te vertrekken”, schrijft onze Rode Duivels-watcher Koen Van Uytvange vandaag in onze krant.

Maar daar denken ze bij Liverpool stilaan anders over, weet The Independent. “Jurgen Klopp is onder de indruk van de werkethiek en de voortdurende vooruitgang van de 24-jarige aanvaller. Daardoor is Origi zelfs over Daniel Sturridge en Xherdan Shaqiri in de pikorde gesprongen. De Belgische international zal beloond worden met een contractverlenging van 12 maanden.”

Het is maar de vraag of Origi zal ingaan op die contractverlenging. “Met nog slechts een jaar contract zal Liverpool nu wel een voorstel doen”, voorspelde Koen Van Uytvange. “Origi komt op zijn 24ste op een kruispunt. Is hij tevreden met een rol als supersub bij een topclub in de lift, dan moet hij blijven. Wil hij wekelijks spelen en the next level bereiken, dan zal hij naar een subtopper moeten of Engeland verlaten.”

Origi’s concurrent Sturridge is einde contract en zal Anfield verlaten. Liverpool moet dus sowieso een nieuwe aanvaller halen. Laat het ook Origi gaan, dan moet het een tweede aanvaller aantrekken. Sowieso zal een gegadigde nog een transferprijs moeten betalen voor de Rode Duivel.