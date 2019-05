Dertig mensen onderkoeld op illegaal technofestival op Frans militair domein bij -3 graden. Leger dient klacht in

Ruim tienduizenden mensen waren afgelopen weekend aanwezig op Frenchtek26, een festival dat in alle illegaliteit georganiseerd werd op een Frans militair domein. Maar door de vriestemperaturen en hevige sneeuwval moesten dertig festivalgangers onderkoeld worden afgevoerd. Het leger heeft een klacht ingediend.

Schrik niet als u als muziekliefhebber en fervent festivalganger nog nooit van Frenchtek26 gehoord hebt. Dat is de bedoeling. Het is een typisch voorbeeld van een ‘Teknival’, een festival dat zonder vergunningen aan te vragen georganiseerd wordt en waar alleen onder fervente liefhebbers van technomuziek reclame voor wordt gemaakt.

Het fenomeen ontstond in de jaren 90 in het Verenigd Koninkrijk en deinde sindsdien uit over de hele wereld. Afgelopen weekend vond Frenchtek26 bijvoorbeeld plaats in het Franse departement La Creuse, hoog in de bergen.

Vier ‘podia’

Zodra de locatie bekendgemaakt was, trokken festivalgangers naar het militaire domein in de gemeente Féniers. De eersten kwamen rond 1 uur ’s nachts toe in de nacht van vrijdag op zaterdag. Tegen zaterdagmiddag waren ze al met tienduizend om aan vier verschillende torens met luidsprekers te luisteren naar verschillende technostijlen. Normaal moesten het er twaalf zijn, maar veel wagens met apparatuur werden tegengehouden door de toegesnelde rijkswachters op de invalswegen.

“Er waren heel veel verschillende mensen”, zegt journalist Marc-Antoine Pelaez van het magazine Trax. “Het ging van brandweermannen en militairen in burger tot kinderen van 17 jaar, van druggebruikers tot mensen die nog nooit drugs genomen hebben.”

Vrieskou

De aanwezigen werden tegen de avond verrast door hevige vrieskou. De vallende regen veranderde in sneeuw, en deed ook de sfeer afkoelen. “We waanden ons in Siberië”, zegt Pelaez. De temperaturen daalden tot -3 graden. Het Rode Kruis deelde daarom vijfhonderd warmtedekens uit aan de festivalgangers. Maar toch moesten dertig van hen behandeld worden voor onderkoeling, gelukkig zonder veel erg.

Zondagmiddag bleven er nog maar 2.500 festivalgangers over. Ongeveer zeshonderd mensen wilden blijven tot maandagochtend, maar 110 rijkswachters verdreven hen van de site. Zij namen ondertussen heel wat cannabis, xtc en cocaïne in beslag. Door de schade die aangericht werd aan het domein, heeft het leger een officiële klacht ingediend tegen de organisatoren, meldt Le Parisien.