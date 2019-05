Poetin roept op tot internationale strijd tegen terreur en neonazisme: “Moeten gezamenlijk onze verantwoordelijkheid dragen”

Bij de militaire parade voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Moskou, heeft de Russische president Vladimir Poetin opgeroepen tot internationale samenwerking tegen terrorisme en neonazisme. “We roepen alle landen op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te erkennen voor de oprichting van een efficiënt en voor iedereen gelijk veiligheidssysteem”, aldus Poetin.

Op het Rode Plein in de Russische hoofdstad nam de president de parade waar voor de 74ste verjaardag van de zege van de Sovjet-Unie op de nazi’s. Meer dan 13.000 soldaten marcheerden over het plein. Ook tanks, luchtafweersystemen en raketten waren te zien. Door het slechte weer kon de luchtmacht geen defilé uitvoeren. Vanwege de militaire tuigen waren extreme veiligheidsmaatregelen getroffen.

Rusland viert het einde van WOII op 9 mei, een dag later dan het Westen. De Duitse capitulatie voor de Sovjet-troepen gebeurde in de nacht van 8 op 9 mei, na middernacht in Moskouse tijd. De Sovjet-Unie verloor in de strijd tegen het fascisme meer dan 27 miljoen mensenlevens.

Foto: AFP

Foto: EPA-EF