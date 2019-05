Vijf dingen die u nog niet wist over Lucas Moura, de Braziliaan van Tottenham die de harten van Ajax brak met een hattrick

De Champions League 2019 zou de Champions League 2019 niet zijn als Tottenham niet op een of andere miraculeuze manier zou stunten tegen Ajax. Na een 0-1-nederlaag in eigen huis en een 2-0-achterstand bij de rust in Amsterdam gaf niemand nog een cent om de kansen van de Spurs. Tot Lucas Moura opstond en de Engelsen naar de finale knalde met een hattrick. Maar wie is die Braziliaan?