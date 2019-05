JACOBS & VERMEIREN. Wat is de gelijkenis tussen Ajax en een 90-jarige kettingroker?

Samen volgen Hans g en Marc Vermeiren al meer dan vijftig jaar de topsport. Elke week bespreken zij wat hen in die wondere wereld verbaast, ontroert, verblijdt, opvalt, kwelt of ergert. “Het Ajax van deze jaargang is de kettingroker die – zonder één kuchje – 90 jaar oud wordt”, vindt Marc Vermeiren vandaag. U leest hieronder waarom.