72-jarige Fransman slaagt in oversteek Atlantische Oceaan in oranje ton

Iets meer dan vier maanden deed hij erover, maar de Franse avonturier Jean-Jacques Savin slaagde in zijn opzet om de Atlantische Oceaan over te steken. Hij deed dat in een oranje houten ton, voortgestuwd door niets meer dan de stroming. Donderdagnacht kwam de 72-jarige ex-militair aan op het Franse eiland Martinique, in Caribisch gebied.

Savin kroop vorige vrijdag al uit zijn ton, na 127 dagen en 5.800 kilometer op zee, en ging aan boord van een tanker in de richting van het Nederlandse eiland Sint-Eustatius. Na wat rust pikte een Franse sleepboot hem daar op. Die was speciaal gekomen om de avonturier naar Martinique te brengen.

Savin sprak in de haven van Fort-de-France, hoofdstad van het Franse eiland, over een “boeiende maar zeer riskante reis”. De Fransman moest het binnen zijn houten ton stellen met zo’n zes vierkante meter, om te koken, slapen en zijn goederen op te slaan. Hij vermagerde vier kilogram, één per maand. Een bevriend arts die Savin opwachtte, raadde hem toch een volledige medische check-up aan.

De avonturier vertrok op 26 december vorig jaar op het Canarische eiland El Hierro. Meer dan 23.000 mensen volgden zijn deinende verhaal op Facebook. Er komt in principe ook een boek over de overtocht.

Foto: AFP

