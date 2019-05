Supermakelaar Mino Raiola heeft een lastige schorsing aan zijn broek, maar vecht terug: “Verhaal van een of andere mafkees”

De geruchtenmolen draait op volle toeren en de zomertransfermarkt is niet zo gek meer van ons verwijderd. Het is dan ook lastig voor een topmakelaar als Mino Raiola om geschorst te worden. Toch is dat het geval. De Italiaanse voetbalbond schorste de Nederlander voor drie maanden.

Raiola was een tijdje de manager van Romelu Lukaku en heeft bekende cliënten als Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic en Matthijs de Ligt in zijn portefeuille. De flamboyante Nederlander moet nu, samen met zijn neef Vicenzo, tot 9 augustus toekijken langs de zijlijn.

“Het is wel een schorsing, maar alleen voor de Italiaanse markt, hè. En die schorsing vechten we aan”, vertelt Raiola aan het Eindhovens Dagblad. “Ik heb geen motivatie gekregen. Misschien is dit een gevolg van een verhaal van een of andere gefrustreerde mafkees. Schrijf dat maar op. Je kunt me er drieduizend vragen over stellen, maar ik weet oprecht niet wat er speelt.”

You are licensed by each individual FA now. He could register in another territory, no problem. There's no central authority. To do a deal in England, he must register in England for example — Christopher Atkins (@ChrisAtkins_) 9 mei 2019

Scamacca

In Italië speculeert men dat de schorsing mogelijk het gevolg is van de transfer van Gianluca Scamacca. Die verhuisde in 2015 van de jeugd van AS Roma naar die van PSV. De boomlange spits flopte in Nederland en speelt nu bij de Italiaanse eersteklasser Sassuolo.

Al wordt er in Nederland getwijfeld aan die hypothese. “Bij mijn weten is Raiola hem pas ongeveer anderhalf jaar later gaan begeleiden”, vertelt de Nederlandse zakenman Stephan Popelier aan het Eindhovens Dagblad. Popelier was destijds betrokken de transfer van Scamacca, maar deed dat in samenwerking met een concurrent van Raiola: Dario Paolillo.

Het is verder afwachten wat deze schorsing betekent voor de Italiaanse dossiers van Raiola. Zo worden onder andere Pogba, De Ligt en Kostas Manolas genoemd bij Juventus. PSV-diamant Hirving Lozano wordt dan weer al weken gelinkt aan Napoli. Mario Balotelli zou in de belangstelling staan van promovendus Brescia.