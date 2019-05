Champions League-finale in het gedrang voor Vertonghen? Rode Duivel op krukken naar spelersbus

Geraakt Jan Vertonghen tijdig fit voor de finale van de Champions League met Tottenham tegen Liverpool op 1 juni? De Rode Duivel speelde woensdagavond een beresterke halve finale tegen Ajax (2-3), maar verliet Amsterdam op krukken en met een beschermde laars rond de rechtervoet.

Het was VTM dat per toeval bij de spelersbus beelden van onze landgenoot op krukken kon maken. Vertonghen was immers niet - zoals gebruikelijk - langs de mixed zone gepasseerd. Tottenham liet weten dat de brace uit voorzorg was aangebracht en dat het allicht gaat om een kleine enkelblessure. In dat geval komt de finale niet in het gedrang.

Het dubbele duel tegen Ajax bracht Vertonghen in geen geval geluk. In de heenwedstrijd moest de verdediger net voor rust het veld verlaten na een harde botsing met collega-Rode Duivel Toby Alderweireld. Hij liep daarbij een wonde aan de neus op en er werd ook gevreesd voor een hersenschudding. Maar Vertonghen kon - weliswaar met een beschermend neusmasker - woensdag toch alweer starten in de terugwedstrijd.

