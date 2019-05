Paus Franciscus heeft donderdag een strengere wetgeving geintroduceerd die priesters en religieuzen verplicht om elke verdenking van seksueel misbruik of intimidatie te melden, net zoals de toedekking van dergelijke feiten door de kerkelijke hiërarchie.

Alle bisdommen over de hele wereld zijn ook binnen een jaar verplicht om een systeem op te zetten dat toegankelijk is voor het publiek om meldingen van mogelijk seksueel misbruik in te dienen, die dan binnen de 90 dagen zullen worden onderzocht.