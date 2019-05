Jordan Lukaku zwaarder bestraft voor “levensgevaarlijk rijgedrag”

Profvoetballer Jordan Lukaku is in beroep zwaarder bestraft voor “levensgevaarlijk rijgedrag” en overdreven snelheid. De politierechter had hem drie maanden rijverbod opgelegd, de correctionele rechtbank maakte daar negen maanden van. Hij moet het theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en dient ook een medisch en psychologisch onderzoek te ondergaan. Voorts kreeg hij een boete van 840 euro.

De feiten waarvoor de 24-jarige Lukaku veroordeeld werd, dateren van 16 mei 2015. Op de E19 ter hoogte van de oprit Rumst zag de politie een Range Rover gevaarlijke toeren uithalen aan een overdreven snelheid. De wagen haalde verschillende voertuigen langs rechts in om dan net voor hen in te voegen en op de rem te gaan staan, zodat de achterliggers bruusk moesten stoppen.

De bestuurder leek met een andere wagen aan het racen te zijn, waarbij ze elkaar voortdurend uitdaagden. De Range Rover reed over de pechstrook, slalomde door het verkeer zonder zijn richtingaanwijzers te gebruiken, voegde in waar er geen plek was en kleefde aan zijn voorliggers.

De 24-jarige Jordan Lukaku bleek houder van de nummerplaat te zijn. Hij beweerde echter dat iemand anders achter het stuur van zijn wagen had gezeten, maar de rechtbank vond die uitleg ongeloofwaardig. “De feiten getuigen van een gebrek aan verantwoordelijkheidszin in het verkeer. Dergelijk rijgedrag is levensgevaarlijk en onaanvaardbaar”, oordeelde de rechtbank. Het vonnis werd op 29 april uitgesproken, maar raakte nu pas bekend.

De jongste van de Lukaku-broers speelt momenteel in Italië bij Lazio Roma maar werd eind januari geopereerd aan de knie en wordt dit seizoen niet meer op het veld verwacht.