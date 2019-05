Vanavond echt Hazards laatste kunstje op Stamford Bridge?

Vorige week heette de wedstrijd tegen Watford (3-0) zijn laatste Premier League-match op Stamford Bridge, de thuishaven van Chelsea, al zeven jaar zíjn club. Eden Hazard was er goed voor 108 goals en 90 assists in 349 matchen.

Want dat de sterspeler van de, volgend seizoen einde contract, naar devan Real Madrid zal gaan, staat al langer in de sterren geschreven. De kloof tussen aanbod en vraag, naar verluidt zo’n 30 miljoen euro, zal wel overbrugd raken, zeker? Dus kan de halve finale van de Europa League van Chelsea tegen Frankfurt vanavond, na de 1-1 in de heenmatch, hét perfecte afscheidsfeestje van de aanvoerder van de Rode Duivels worden. Al lijken de kansen op een supertransfer plots weer geslonken. De Beroepscommissie van de FIFA heeft namelijk laten weten dat het transferverbod voor Chelsea in de volgende twee transferperiodes – wegens inbreuken bij transfers van 29 minderjarigen – behouden blijft. Eerder was de Londense club ook een opschorting van de straf geweigerd. Dekondigden meteen aan de zaak voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS) te zullen brengen. Indien het transferverbod wordt gehandhaafd, zou dat het afscheid van Eden Hazard danig in de weg kunnen staan. De club mag dan wel nog spelers verkopen, maar kan er geen vervangers voor aantrekken. Al heeft Chelsea met Christian Pulisic van Dortmund – die pas in de zomer komt, maar niet onder het transferverbod valt omdat de deal al in januari was beklonken – al een type dat Hazard zou kunnen vervangen. Maar dus afwachten of het TAS de FIFA volgt.

En het is dus ook afwachten of het voor Hazard, in Frankfurt nog invaller, vanavond inderdaad zijn laatste match wordt op Stamford Bridge. Als Chelsea zich plaatst voor de Europa League-finale op 29 mei – die met ook Arsenal in goede papieren een volledig Engelse eindstrijd kan worden –, wordt het in elk geval wel een feestje.