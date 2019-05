Australische bank print 46 miljoen nieuwe bankbiljetten... met drie keer dezelfde gênante spelfout

Een partij van 46 miljoen nieuwe Australische bankbiljetten van 50 dollar is momenteel in omloop met hetzelfde woord drie keer fout gespeld. Dat meldden de lokale media donderdag. Op het bankbiljet, dat het eerste vrouwelijke parlementslid Edith Cowan (1861-1932) toont, staat het woord “responsibility” (verantwoordelijkheid) driemaal gespeld als “responsibilty”, dus zonder derde letter i.

De drukker zei ter verontschuldiging dat het verkeerd gespelde woord microscopisch klein is geschreven. Het komt uit een citaat van parlementslid Edith Cowan die zegt: “Het is een grote verantwoordelijkheid om hier de enige vrouw te zijn.”

De reeks 50-dollarbriefjes met verkeerde spelling werd in oktober in een oplage van 46 miljoen bankbiljetten in omloop gebracht. De fout kwam voor het eerst aan het licht toen een radiostation uit Melbourne een foto op sociale media deelde die hen was toegestuurd door een alerte luisteraar.

De Australische Centrale Bank kondigde aan dat het fout gespelde woord in de volgende reeks gecorrigeerd zal worden, maar de bestaande biljetten blijven gewoon in omloop, en behouden hun waarde (ongeveer 31 euro).