Vier arrestaties na moord op journaliste in Noord-Ierland

Lyra McKee (29) werd medio april tijdens rellen in Londonderry door een kogel in het hoofd getroffen. Foto: REUTERS

Drie weken na de dood van een journaliste bij gewelddadigheden in Noord-Ierland heeft de politie een 15-jarige jongen en drie volwassen mannen van 18, 38 en 51 jaar opgepakt. Dat heeft commissaris Jason Murphy van de Noord-Ierse politie donderdag laten weten.

De arrestaties vonden plaats na vier huiszoekingen in Londonderry. De 29-jarige journaliste Lyra McKee stond half april in die stad tijdens rellen in een groep mensen bij politievoertuigen toen ze door een kogel in het hoofd getroffen werd. De katholiek-nationalistische groep New IRA eiste de verantwoordelijkheid op, maar zei dat het om een “tragische” vergissing ging.

New IRA komt voort uit de splintergroeperingen van het Iers-Republikeinse Leger (IRA), dat gedurende 30 jaar op een gewelddadige manier probeerde een eenmaking van de twee delen van Ierland te bereiken. Bij die zogenaamde ‘Troubles’ kwamen zo’n 3.700 mensen om het leven en raakten er 50.000 gewond. Daar kwam een einde aan met het Goedevrijdagakkoord van april 1998.

Militante groeperingen kwamen overeen om te ontwapenen. De protestanten, die Brits-gezind zijn, en de katholieken, die bij Ierland aansluiten, gingen nauwer samenwerken. De eenheidsregering, die in het kader van het vredesproces tot stand kwam, viel in 2017 echter uiteen. Sindsdien zijn de spanningen weer toegenomen.