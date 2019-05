Gele hesjes geven toerisme in Frankrijk flinke knauw

Het toerisme in Frankrijk heeft in het eerste kwartaal voor het eerst in meer dan twee jaar klappen gekregen. Vooral de regio rond Parijs kreeg minder bezoekers over de vloer. Volgens het Frans instituut voor de statistiek (Insee) is dat heel waarschijnlijk een gevolg van de protesten van de ‘gilets jaunes’, of ‘gele hesjes’.

Het aantal toeristische overnachtingen in Frankrijk daalde met 2,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bij de buitenlandse toeristen was er een daling met 4,8 procent, maar ook de Fransen zelf reisden minder in eigen land (-1,5 procent). Met de daling komt volgens Insee een einde aan meer dan twee jaar groei. In 2018 kende Frankrijk nog 438 miljoen toeristische overnachtingen, een absoluut record.

In de regio rond Parijs (Ile-deFrance) daalde het aantal overnachtingen met 4,6 procent.