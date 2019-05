Huwelijksaanzoek van Antwerpenaar op adembenemende locatie gaat de wereld rond: "Dacht dat hij nog zou wachten"

Kapellen - Onvergetelijk was het, de reis van Sofie Van Hooydonk en Vincent De Poorter in IJsland. Op de top van de berg Stapafell ging de 25-jarige kerel plots over tot een huwelijksaanzoek. De dronebeelden die hij tijdens zijn knieval maakte, gaan intussen de wereld rond en haalden zelfs het Amerikaanse programma ‘Right this minute’. “Totaal niet verwacht”, klinkt het bij de jongedame.

Het aanzoek dateert al van begin vorige maand, maar pas sinds kort lijkt het filmpje de wereld te veroveren. “Ik kreeg al van vrienden te horen dat ze het hadden gezien op de Amerikaanse televisie”, reageerde de jongedame aan onze redactie. “Vincent is graag bezig met fotografie. Op zijn YouTube-kanaal haalde die video maar ongeveer 200 views, waarschijnlijk vooral via vrienden en familie.” Maar daar kwam dus nu verandering in.

Ook het aanzoek zelf kwam als een verrassing voor Van Hooydonk. “Ik dacht dat hij misschien zou wachten tot 18 september volgend jaar, dan zijn we exact tien jaar samen”, vervolgde ze. “We proberen die datum nu wel vast te leggen als huwelijksdatum, maar dat is nog niet zeker. We hebben immers nog geen locatie, en een huwelijk plannen op een vrijdag is ook niet evident.”

De reis richting IJsland stond bovendien al een hele tijd op de bucketlist van het koppel. “We wilden er heel graag eens het noorderlicht zien”, verklaarde ze. “De plek is ook steeds populairder onder toeristen, maar op deze manier wilden we alsnog de massa voor zijn.”

