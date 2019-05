Philippe Clement is de droomkandidaat van Club Brugge en dat zou hele stoelendans in hoogste klasse in gang zetten

Wat als… Philippe Clement twee jaar geleden niet in zee was gegaan met Waasland-Beveren? Misschien had de 45-jarige Antwerpenaar toen al een kans kunnen krijgen bij Club Brugge. Feit is: als Clement straks besluit dat het met Genk alleen nog maar bergaf kan gaan, zal hij het ijzer smeden wanneer het heet is. En dan is Brugge de beste plek om zijn smidse op te trekken. Het is al maanden de grote schrik van KRC Genk.