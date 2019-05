Na knotsgekke halve finales in Champions League staat er één Belg in het Elftal van de Week: Divock Origi

LEES OOK. Klopp wil Origi belonen met nieuw contract bij Liverpool

Door die zege ging niet Barcelona - dat de heenwedstrijd met 3-0 had gewonnen - maar Liverpool naar de finale. Origi krijgt in het Elftal van de Week dan ook nog het gezelschap van nog vijf ploegmakkers. Ook doelman Alisson Becker, verdedigers Trent Alexander-Arnold en Virgil van Dijk en middenvelders Jordan Henderson en Georginio Wijnaldum zijn erbij.

Verder bestaat het elftal uit drie spelers van Ajax, verdediger Mathijs de Ligt, middenvelder Hakim Ziyech en aanvaller Dusan Tadic en twee Tottenham-sterkhouders, (aanvallende) middenvelders Dele Alli en Lucas Moura. Die laatste velde woensdag het lot van Ajax door een zuivere hattrick in de tweede helft. Daardoor won Tottenham met 2-3 in de Johan Cruijff Arena (na de 0-1 in Londen) en plaatste het zich voor zijn eerste finale ooit.

. Elftal van de Week:

Doel: Alisson Becker (Bra/Liverpool)

Verdediging: Trent Alexander-Arnold (Eng/Liverpool), Virgil van Dijk (Ned/Liverpool), Mathijs de Ligt (Ned/Ajax)

Middenveld: Lucas Moura (Bra/Tottenham), Georginio Wijnaldum (Ned/Liverpool), Dele Alli (Eng/Tottenham), Jordan Henderson (Eng/Liverpool), Hakim Ziyech (Mar/Ajax)

Aanval: Divock Origi (BEL/Liverpool), Dusan Tadic (Ser/Ajax)

