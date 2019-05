400 stewards gezocht voor stille mars zondag, politie zet extra manschappen in: “Bereidheid om te werken is heel groot”

Antwerpen - Wellicht vele duizenden mensen zullen zondag door de straten van Antwerpen trekken in een stille mars tegen seksueel geweld. Maar voor het zover is, moet de organisatie nog op zoek naar 400 stewards. De politie zal present zijn om alles in goede banen te leiden. “Normaal moeten we hard zoeken naar mensen om op een optocht op zondag te werken”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns. “Maar de bereidheid bij onze mensen is nu heel groot. De zaak heeft hen duidelijk geraakt.”

Als we op het evenement op Facebook mogen afgaan, zullen er zeker 7.000, en mogelijk nog 26.000 mensen meer naar de stille mars tegen seksueel geweld komen. Al zijn dat de enige cijfers die de organisatoren momenteel hebben en die zijn niet al te betrouwbaar. Het is dus koffiedik kijken hoeveel mensen er zondag om 14 uur op het Koningin Astridplein zullen staan om van daar naar het Steenplein te stappen.

De organisatoren hebben toestemming gekregen van de stad om de mars te houden, maar daar hangt wel één voorwaarde aan vast: ze moeten zelf minstens 400 stewards met een fluohesje voorzien om alles in goede banen te leiden. Geen stewards betekent geen mars, aldus de organisatie. Daarom vragen ze vrijwilligers om zich via deze link aan te melden.

Laag risico

Ook de politie zal zondag aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden en straten af te sluiten. “We zullen alles in de gaten houden”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns. “Vanuit een onthaalfunctie. Onze mensen zullen vragen beantwoorden en helpen wanneer ze aangesproken worden. De analyse moet nog gemaakt worden, maar volgens ons gaat het niet om een risicovolle betoging.”

Er wordt verhoogde inzet gevraagd van de politie. Niet evident op een zondag, waarop bovendien de voetbalwedstrijd tussen Antwerp en Anderlecht gespeeld wordt. Maar die extra mensen werden toch heel snel gevonden. “Er is een grote bereidheid bij onze politiemensen”, zegt Bruyns. “Bij een optocht op zondag is het vaak zoeken naar extra mensen, maar in dit geval ging het bijzonder vlot. De zaak heeft hen duidelijk geraakt.”

Voor de politie verandert de onzekere opkomst niets. “We gaan ervan uit dat er veel volk zal zijn, maar het is moeilijk in te schatten hoeveel. Het maakt voor ons in ieder geval niet uit of het nu 5.000, 10.000 of 15.000 mensen zijn: het parcours is niet zo lang en een straat afsluiten blijft hetzelfde, hoeveel volk er ook is. En er zijn nog mensen beschikbaar als dat nodig blijkt.”

Vertrek op tijd

De grootste uitdaging voor zondag wordt wellicht in Antwerpen geraken. Want vele duizenden mensen die op hetzelfde moment naar de stad komen, dat brengt flink wat verkeersdrukte met zich mee. De politie raadt daarom iedereen aan om op tijd te vertrekken.