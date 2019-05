Meer fraude met tweedehandswagens: kilometerteller 1.650 keer teruggedraaid

Vorig jaar zijn 1.648 gevallen van kilometertellerfraude bij Belgische occasiewagens aan het licht gekomen. Daarbij werd de teller gemiddeld met 64.326 kilometer teruggedraaid. Dat blijkt donderdag uit het jaarverslag van Car-Pass, de vzw die sinds eind 2006 bij elke verkoop van een tweedehandswagen verplicht voor een certificaat zorgt. In 2017 werden 1.557 gevallen van tellerfraude met Belgische occasiewagens vastgesteld. Volgens Car-Pass zoeken Belgen hun tweedehandsvoertuigen steeds meer in het buitenland, waardoor de kans op tellerfraude toeneemt.

De meest flagrante tellerfraude was voor rekening van een bestelwagen Iveco Daily uit 2011, waarbij de tellerstand teruggedraaid werd van 572.670 kilometer naar 65.173 kilometer. De zwaarste fraudgevallen vonden voornamelijk plaats op voertuigen van de Duitse autobouwers Volkswagen en Mercedes.

Uit Nederland

Car-Pass stelt voorts vast dat 38 procent van alle vastgestelde fraudegevallen importvoertuigen uit Nederland betreft, die dankzij de uitwisseling van tellerstanden tussen Car-Pass en de Nederlandse RDW aan het licht zijn gekomen. Op 2 jaar tijd is de fraude met Nederlandse voertuigen hierdoor met 58 procent gedaald, klinkt het.

In totaal deelden 11.848 ondernemingen uit de autosector vorig jaar 16,1 miljoen kilometerstanden mee aan Car-Pass, of gemiddeld 2,5 registraties per ingeschreven voertuig. Voor een Volkswagen Sharan uit 2012, werd de hoogste kilometerstand bij de personenwagens genoteerd, namelijk 999.981 kilometer.

Een Belgische dieselwagen van minder dan twee jaar oud legde vorig jaar gemiddeld 26.657 kilometer af, een benzinewagen van dezelfde leeftijd 14.219 kilometer. Hoe ouder een wagen, hoe minder kilometer er jaarlijks mee gereden wordt.

Vooral benzine

In 2018 werden er in totaal 819.345 Car-Pass-documenten afgeleverd. Bijna één Car-Pass op de tien betrof een geïmporteerde tweedehandse auto. Dit aantal is op 3 jaar tijd met 50 procent gestegen. De meerderheid (51 procent) van de geïmporteerde tweedehandsvoertuigen rijdt op benzine. Men zoekt in het buitenland ook naar hybride en elektrische voertuigen.

Maar met de toename van de import stijgt ook het risico op fraude, benadrukt Michel Peelman, gedelegeerd bestuurder van Car-Pass. “Vanaf 1 januari 2020 zullen de autoconstructeurs en invoerders verplicht zijn om de kilometerstanden uit hun centrale databank, aan Car-Pass mee te delen, wanneer het voertuig naar België wordt geïmporteerd. Bij gebrek aan een Europese wetgeving, komt deze federale wetgeving dus niets te vroeg”, aldus Peelman.