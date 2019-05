OHL legt Ivoriaan Aboubakar Keita vast voor drie jaar

De Ivoriaan Aboubakar Keita heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Oud-Heverlee Leuven, zo bevestigt de 1B-club donderdag.

De 21-jarige middenvelder ruilde eind januari het Deense Kopenhagen voor OHL. Hij onderschreef toen een verbintenis tot het einde van het seizoen. Nu zette hij zijn krabbel onder een contract voor drie jaar.

In play-off 3, waarin OHL het behoud verzekerde, kwam Keita de voorbije weken vijf keer in actie en maakte daarbij indruk op het Leuvense bestuur. “De defensieve middenvelder viel op met zijn duelkracht, balvastheid, goed kopspel en verzorgd inspelen”, luidt het.

Technisch directeur Wim De Corte vult aan. “Dit is de eerste transfer voor komend seizoen en deze past meteen bij de ambitie die we hebben. Iedereen heeft kunnen vaststellen dat Keita iets extra toevoegt. Een speler met zijn kwaliteiten binden we met veel plezier langer aan OH Leuven.”