Extra luide wekker: Indonesische luchtmacht wekt gelovigen voor ramadan met nachtvluchten

De Indonesische luchtmacht is tijdens islamitische vastenmaand ramadan op speciale missie. Op Java donderen sinds maandag nachtjagers in alle vroegte in scheervlucht over het eiland om de gelovigen nog voor zonsopgang te wekken. De woordvoerder van de luchtmacht, Sus Yuris, verklaarde in de krant Kompas van donderdag dat daardoor de mensen tijdig wakker worden om nog iets te kunnen eten.

Tijdens de ramadan wordt tussen zonsopgang en zonsondergang niets gegeten. Met bijna 200 miljoen gelovigen is Indonesië het grootste moslimland ter wereld. De militaire woordvoerder gaf ook nog een andere reden voor de vluchten in het ochtendgrauw. “Het helpt onze piloten ook hun nachtvluchtvaardigheden te behouden”.

Maar niet alle mensen op Java vinden het een goed idee. “Ik denk niet dat dit nodig is. Niet alle mensen zijn moslims, en niet iedereen vast. Andergelovigen zijn rond dat uur nog diep in slaap. Gelieve er dus nog maar eens over na te denken”, schreef iemand op Twitter.

De ramadan is maandag in Indonesië begonnen. Op Java leven meer dan 140 miljoen mensen, meer dan eender welk ander eiland ter wereld.