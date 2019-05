Antwerp reageert op geruchten: “Relatie tussen voorzitter en coach is uitstekend”

Antwerp heeft donderdag in een persbericht gereageerd op de berichtgeving in diverse media dat er ruis zou zitten op de relatie tussen voorzitter Paul Gheysens en coach Laszlo Bölöni. “De sfeer in de club is net opperbest”, onkrachtte de Great Old de geruchten.

“We betreuren de berichtgeving in de pers waarin bepaalde journalisten willen suggereren dat er een slechte verstandhouding is tussen onze eigenaar Paul Gheysens en onze coach Laszlo Bölöni”, begon Antwerp. “Er is een groot gezamenlijk respect en er wordt dagelijks hard gewerkt aan de uitbouw van deze club.”

De Antwerpenaren vinden het tijdstip waarop de geruchten verspreid worden bovendien vreemd. “Net op het moment dat het zeer goed gaat met onze club en we volop strijden voor Europees voetbal wordt aan zulke stemmingmakerij gedaan. De sfeer binnen de club is net opperbest en we zullen ons absoluut niet laten afleiden door dergelijke foutieve demarches. Wij gaan verder op de ingeslagen weg van professionalisering en doen dat in het grootste respect voor iedereen waar wij mee concurreren. Zelf kijken wij met een positief gevoel terug op het seizoen tot nu toe en we willen er alles aan doen om het mooi af te sluiten. Uit dergelijke acties haalt onze club extra kracht en vertrouwen om op dit positieve elan verder te gaan.”

Antwerp bereikte in het tweede seizoen na haar terugkeer in de Jupiler Pro League meteen Play-off 1. De Great Old begon eraan als zesde, maar rukte na een knappe 13/21 op naar de derde plaats. Die plek geeft volgend seizoen recht op deelname aan de derde voorronde van de Europa League.