Dertiger gearresteerd voor ongewoon overlijden 81-jarige man in Genk

Genk - De lokale politie van de zone CARMA heeft donderdag in de wijk Kolderbos in Genk een dertigjarige man gearresteerd voor mogelijke betrokkenheid bij het ongewoon overlijden van een 81-jarige man. Donderdagmorgen werd in een woonst in Kolderbos het levenloze lichaam van een 81-jarige man aangetroffen. Een forensisch team uit Leuven en het gerechtelijk lab werden ter plaatse gestuurd.

Het is nog onduidelijk in welke omstandigheden de bejaarde man overleden is. De politie voert samen met het Limburgse parket verder onderzoek naar de oorzaak van het overlijden.

Het stoffelijk overschot werd donderdag door de politie ontdekt naar aanleiding van een tussenkomst.