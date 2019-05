Hoe prins George de naam van baby Archie maanden geleden al verklapte

Terwijl er wereldwijd weddenschappen werden afgesloten over de naam die Meghan Markle en de Britse prins Harry hun zoontje zouden geven, was er één man die het eigenlijk al had kunnen weten. Prins George, het zoontje van prins William en Kate Middleton, versprak zich een paar maanden geleden al tegen een wandelaar.

Stralen van trots deden ze. Prins Harry en zijn Meghan, de hertog en de hertogin van Sussex, toonden woensdag hun eerstgeborene aan de wereld. Zijn naam is Archie Harrison, zo maakten ze bekend, en dat was een verrassing.

Opmerkelijk is dat prins George, de oudste zoon van prins William en Kate Middleton, die naam eerder dit jaar eigenlijk al verklapt had. Dat gebeurde tijdens een wandeling met zijn oma, Carole Middleton. Een man was zijn hond aan het uitlaten in Berkshire toen hij het pad van de twee kruiste. George stopte om de hond van de man te aaien.

“De politie had me gevraagd om geen foto’s te nemen”, vertelt de man aan The Sun. “Dat deed ik niet, maar George begon mijn hond te aaien. Om vriendelijk te zijn, begon ik wat te praten en vroeg ik George wat zijn naam was. Tot mijn verbazing zei hij dat zijn naam Archie was, met een grote glimlach op zijn gezicht. Ik weet niet waarom hij zichzelf Archie noemt, maar kinderen spelen soms met namen en dat is lief.”