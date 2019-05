Nicolas Vanleemput schuldig aan fatale foltering van moeder nadat ze hem weigerde geld te geven: “Hij wist heel goed wat hij deed”

Lebbeke / Gent - Nicolas Vanleemput, de 42-jarige man die schuldig is aan foltering die de dood veroorzaakt heeft van zijn 65-jarige moeder Renée Beckers in 2016 in Lebbeke, moet veroordeeld worden tot 18 jaar opsluiting en 5 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat heeft het openbaar ministerie donderdagavond gevorderd voor het Gentse hof van assisen.

Vanleemput bekende dat hij verantwoordelijk was voor de dood van zijn moeder in de nacht van 12 op 13 januari 2016. Hij verklaarde dat hij zijn moeder tijdens een discussie over geld een duw had gegeven, waarbij ze tegen de muur en op de rand van het bed zou terechtgekomen zijn. Hij zei dat hij zo dronken was dat hij niet wist dat ze in een noodlijdende toestand verkeerde en trof haar naar eigen zeggen de volgende dag dood aan.

“De beschuldigde legde uit hoe hij gedurende meerdere uren zijn moeder zwaar fysiek mishandeld heeft en haar psychisch onder druk gezet heeft om te weten te komen waar ze het bedrag van 10.000 euro verstopt had”, motiveerde het arrest over de schuldvraag. De jury verwees ook naar de vaststellingen van de wetsdokter, die stelde dat de kwetsuren tot de dood van het slachtoffer geleid hebben.

Het openbaar ministerie ziet weinig verzachtende omstandigheden. “De wetgever voorziet voor foltering die de dood veroorzaakt heeft, zonder het oogmerk om te doden, een straf van twintig tot dertig jaar opsluiting. Ik zie alleen zijn gehavende kindertijd en zijn moeilijke start in het leven als verzachtende omstandigheden”, zei openbaar aanklager Kristine De Beule. “Er is geen excuus voor de feiten. Hij zei niet dat het hem spijt. Het berouw is er niet en het is er nooit geweest. Hij wist echter heel goed wat hij deed en was in staat zijn daden te controleren. Ik vorder 18 jaar cel en 5 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.”

Verzachtende omstandigheden

De verdediging hoopt op een lichtere bestraffing. “Ik vraag mildheid voor Nicolas Vanleemput”, zei advocaat Jeroen D’Hondt. “Hij heeft ons overtuigd van zijn berouw, ondanks wat het openbaar ministerie daarover vertelt. Ik kan u met de hoogste oprechtheid zeggen dat ik deernis kan opbrengen voor dit menselijk wrak.”

“Ik zie vier andere verzachtende omstandigheden”, stelde de advocaat. “Nicolas had een blanco strafregister. Zijn jeugdtrauma heeft een grote rol gespeeld, hoewel de gerechtspsychiaters het buiten beschouwing hebben gelaten. Hij was zwaar geïntoxiceerd tijdens de feiten en wist niet ten volle wat hij deed, en hij heeft schuldinzicht. (..) Laat ergens in de verte nog de hoop dat hij op een dag kan wakker worden, niet tussen gevangenen die aan het roepen of vechten zijn.”

