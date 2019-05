Daan roept opnieuw op tot boycot tegen Songfestival in Israël: “Je mag dat niet laten organiseren door oorlogsmisdadigers”

“Verbouwereerd en geschokt” is hij omdat onder meer ons land volgende week zonder verpinken deelneemt aan het Eurovisiesongfestival in Israël. Daan Stuyven herhaalde zijn oproep tot een boycot tegen het land woensdagavond in De Afspraak. “Je kan het Songfestival niet laten organiseren door oorlogsmisdadigers”, zei hij er. Het leidde tot een geanimeerde discussie.

I’m not your toy, you stupid boy, zong Netta vorig jaar in Lissabon. Met succes: het leverde de Israëlische de overwinning op het Eurovisiesongfestival op. Zoals de regels van de grootste liedjeswedstrijd ter wereld voorschrijven, moet het winnende land de organisatie het jaar erop op zich nemen. En dus zetten vertegenwoordigers van tientallen Europese landen volgende week voet aan de grond in Israël.

Maar al sinds de overwinning van Netta klinkt er luide kritiek op de organisatie door gastland Israël. Onder meer vanuit de culturele sector werd geijverd voor een boycot tegen het land dat verwikkeld is in een gewapend conflict rond de Gazastrook, waar de gevechten de jongste weken weer oplaaien. Zo kwamen aan Palestijnse kant onlangs nog 27 mensen om het leven door de bombardementen van Israël.

“Verbouwereerd en geschokt”

Voor Daan Stuyven, muzikant en zelfverklaarde fan van het Eurovisiesongfestival, is het onethisch om Israël de wedstrijd te laten organiseren. Dat maakte hij al duidelijk met een open brief in The Guardian, die hij samen met onder meer Roger Waters en Brian Eno ondertekende, en dat zette hij woensdagavond nog eens kracht bij in De afspraak.

“De laatste vorm van kolonialisme en van apartheid die we nog kennen”, noemde Stuyven het conflict rond de Gazastrook. “Ik ben verbouwereerd en gechoqueerd met welk gemak en hoe stilzwijgend we onze liedjes gaan zingen in een land waar onschuldige kinderen worden afgeschoten, waar onschuldige of niet-gewapende burgers worden vermoord en waar artiesten de mond gesnoerd worden.”

Politiek misbruikt

Het Songfestival wordt dit jaar politiek misbruikt door Israël, zegt de frontman van Dead Man Ray. “En dat is jammer. Het is een witwasoperatie van het land om een positief imago te creëren.” Stuyven zegt ook niet te begrijpen waarom Israël überhaupt mág meedoen. “Het is geen Europees land en het verdedigt de Europese waarden én die van het Songfestival niet.”

Volgens Stuyven is het logisch dat het Songfestival dit jaar geboycot wordt. “Dit is ver over de grens van wat we kunnen toelaten. In de spelregels van het Songfestival staat dat deelnemende landen de mensenrechten moeten naleven. Israël schendt die rechten flagrant. Eigenlijk mag je het Songfestival daar niet laten organiseren. Je kan dat niet laten organiseren door oorlogsmisdadigers.”

Arbitraire discussie

Een andere gast aan de tafel van De afspraak was auteur Saskia De Coster, die geen probleem ziet in de organisatie door Israël. “Het is toch een democratie en Netanyahu is democratisch verkozen”, zegt zij. Ze noemt de hele discussie arbitrair. “In het geval van Donald Trump, die aan de grens met Mexico ook mensenrechten schendt, wordt cultureel en economisch geen boycot gehouden. Ik vind het jammer dat cultuur hiervoor ingezet wordt. Nick Cave of Lana Del Rey zeggen net dat het wel belangrijk is om daar te gaan optreden om een soort van dialoog aan te gaan.”

