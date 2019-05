Speech van Filipijnse president Duterte even verstoord door… kakkerlak

Filipijns president Rodrigo Duterte zag woensdag zijn speech even verstoord worden door een kakkerlak. Tijdens een live-uitzending in de provincie Bohol was het insect tot op zijn linkerschouder gekropen, maar dat kon hem op het eerste gezicht weinig deren. Na het korte incident was de president zelfs in voor een grapje. “De oppositie heeft die op mij gezet!”, zei hij met een kwinkslag, om vervolgens de campagnerally ongestoord voort te zetten.