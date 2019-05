Opgelet: oplichters doen zich voor als helpdesk en plunderen dan je bankrekening

Zoek je online het nummer van de helpdesk of klantenservice van Google, dan krijg je +32-35003612 als resultaat. De helpdesk van Outlook, idem. Net als Yahoo, Hotmail, Gmail, Norton, Asus… In geen van de gevallen is dat correct. “Bel nooit naar dat nummer”, waarschuwt bankenfederatie Febelfin en het Centrum voor Cybersecurity België. “Want voor je het weet hebben oplichters je bankrekening geplunderd.”

Als je naar het nummer belt en jouw probleem voorlegt aan de “helpdesk”, vraagt de persoon aan de andere kant van de lijn om het programma Teamview te installeren op je computer. Zodat hij jouw scherm ook kan zien. “Om je raad te geven”, zo luidt het. Maar eigenlijk proberen ze je gegevens (internetbankieren, kredietkaart...) te stelen, zodat ze jouw rekening kunnen plunderen.

“Op het eerste gezicht lijkt die je te helpen maar opgelet: op het einde van de rit vragen ze je een betaling uit te voeren, nemen ze de controle van je pc over en blijf je achter met een geplunderde rekening”, zegt Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België, een overheidsdienst die instaat voor de online veiligheid van de Belgen. “Achteraf durven de oplichters zelfs nog een factuur opsturen voor de geboden hulp”, zegt ook CCB-woordvoerder Andries Bomans.

Het gaat hier om een nieuwe variant van de ‘Microsoft scam’. “Bij de originele scam werd jij opgebeld door oplichters, die zich voordeden als werknemers van Microsoft”, aldus Bomans. “Nu hebben de oplichters meerdere domeinnamen geregistreerd met daarin de termen klantenservice, helpdesk en België. Als je op het internet gaat zoeken naar de klantendienst van pakweg Google of Yahoo, kom je bij de oplichters terecht.”

Als je in Google op het nummer zoekt, kom je bij heel wat “klantendiensten” of “helpdesks” uit. Ze zijn allemaal vals.

Bankenfederatie Febelfin en het CCB hebben intussen het frauduleuze telefoonnummer laten blokkeren en de verwijzingen daarnaar op de zoekmachines laten weghalen. “Maar morgen kan er natuurlijk een nieuw nummer online staan”, aldus Febelfin-CEO Karel Van Eetvelt. “De boodschap is dan ook: wees waakzaam. Geef je bankgegevens nooit door via e-mail, sms of zoals in dit geval: telefoon. Laat niemand je computer overnemen die je niet kent. En voer zeker geen betalingen uit terwijl iemand je computer heeft overgenomen.”

Hoe kom je wel zeker bij juiste klantendienst terecht?

“Gebruik gerust een zoekmachine”, aldus het CCB. “Maar let erop dat jij bij de zoekresultaten klikt op een resultaat dat verwijst naar de echte naam van het bedrijf. Op de website klantenservicebelgie.be moet je dus niet zijn voor pakweg het nummer van Google. Wel bij www.google.be.”