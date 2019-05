Spelers van Manchester City strijken mogelijk riante bonus op terwijl die van United moeten inleveren

De ene voetbalclub uit Manchester is de andere niet. United speelde 5 mei gelijk op het veld van Huddersfield en was daarmee zeker van geen plaats in de Champions League. Manchester City daarentegen kan in eigen land nog de treble winnen en reikt daar een riante bonus voor uit. Bij United kost het mislopen van de vierde plaats eerder geld bij de spelers.

Door het gelijkspel bij Huddersfield loopt Manchester United enkele somme geld mis. Ook in eigen land kan het geen prijs meer pakken en daardoor moeten de Mancunians gaan snoeien in de salarissen. In enkele spelerscontracten staat een clausule die bepaalt dat de speler maar liefst 25 procent van zijn loon moet inleveren als de club de top-4 niet haalt. De eerste vier plaatsen geven in Engeland recht op Champions League-voetbal.

Zo ziet Alexis Sanchez zijn loon van 2,3 miljoen euro per maand naar 1,7 miljoen euro ‘verlagen’. Ook Pogba heeft die clausule in zijn contract staan. De Franse middenvelder verdient 1,4 miljoen pond per maand. Maar volgens cijfers van Football Leaks zou hij ook een premie van 2 miljoen euro mislopen. in zijn contract zou een clausule staan die Pogba recht geeft op twee extra miljoenen op de bankrekening als United zich plaatst voor de Champions League.

Aan de andere kant van Manchester is het dan weer groot feest. City staat op één wedstrijd van de titel en moet in de FA Cup-finale voorbij Watford zien te geraken. Als de Citizens hun laatste twee wedstrijden winnen, dan wacht er een premie van om en bij de 17 miljoen euro. Het zou de allereerste keer zijn dat een Engelse club er in slaagt om de binnenlandse treble (Premier League, FA Cup, Carabao Cup) te winnen. Er is wel een voorwaarde om te delen in de premie. Elke speler die minstens zestig procent van de totale speelminuten gespeeld heeft, krijgt een extraatje op de rekening. Anders krijgt een speler ‘maar’ vijftig procent van de bonus. Al zijn daar ook nog afwijkingen op.