Michel Preud’homme wil reactie zien van Standard tegen Gent: “Als we met onze kwaliteiten alles geven, is er geen probleem”

Na drie opeenvolgende nederlagen kan Standard zich vrijdag tegen AA Gent geen nieuwe misstap veroorloven in de strijd om de derde plaats. “We verwachten van onze jongens dat ze alles zullen geven”, zegt Michel Preud’homme in de aanloop naar het duel. De Luikse T1 moet veel spelers missen met blessures, maar mogelijk kan Obbi Oulare weer op de bank zitten.

Pijnlijk was de nederlaag die Standard afgelopen zondag opliep in de Clasico op Anderlecht. 80 minuten lang met een man meer spelen tegen een ploeg zonder vertrouwen en toch met 2-1 onderuitgaan. Tegen Gent moet er een reactie komen. “Als we met onze kwaliteiten alles geven, zijn er geen problemen. Dat is wat we verwachten van onze spelers: dat ze tot het gaatje gaan”, stelde MPH.

Door de mindere resultaten beginnen de supporters stilaan te morren op sociale media. Wat voor Sclessin verwacht Preud’homme vrijdag? “Als onze spelers meteen tonen wat de toeschouwers willen zien, zullen ze ons steunen. Gent zal op zijn beurt ook iets recht te zetten hebben. Ze zijn een beetje zoals wij: niet slecht, maar er mankeert iets. Ook zij hebben goede periodes met minder goede afgewisseld dit seizoen. Maar we moeten op onze hoede zijn, want die ploeg heeft kwaliteiten.”

Standard kampt met veel geblesseerden (voor Sa en Vanheusden zit het seizoen erop) en verschillende twijfelgevallen (Djenepo, Fai, Miangue en Mpoku), terwijl Cavanda geschorst is. Toch is er ook positief nieuws uit de ziekenboeg te melden. Obbi Oulare zou na een lange afwezigheid weer op de bank kunnen zitten. “Maandag speelde hij met beloften mee en dat ging goed”, zegt Preud’homme. “Morgen beslissen we of we hem in de kern opnemen.”