Het (nog) onbekende toptalent: de Spaanse hoop op rechts met een zeldzame ziekte

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Victor Mollejo, de 18-jarige flankaanvaller van Atlético Madrid.

Even terug naar 19 augustus 2019. Atlético Madrid leidt met 3-0 in de competitiewedstrijd tegen Huesca. Coach Diego Simeone kijkt naar zijn bank en ziet twee jonge kerels uit de jeugdopleiding zitten. De flamboyante Argentijn beslist om het duo de wei in te sturen voor hun officieel debuut in La Liga. Hun namen? Victor Mollejo en Joaquin Munoz.

Mollejo had eerder dat seizoen al mogen meedoen in een oefenpartij van Los Rojiblancos tegen PSG, waarin hij scoorde. En in de zomer van 2017 werd hij door zijn minuten in een vriendschappelijk treffen met Leganes de eerste speler geboren in 2001 in een Atlético-shirt. De Spaanse aanvaller was toen amper 16 jaar en kreeg rugnummer 35, dat van Fernado Torres. Hij maakte toen zelfs indruk omdat hij ploegmaat en defensief leider Diego Godin aftroefde in een luchtduel bij een corner.

Intussen zit Mollejo aan zeven selecties in La Liga en 46 minuten in drie optredens. Officieel speelt de rechtsbuiten voor het B-team van Atlético, waar hij dit seizoen goed was voor 10 doelpunten. Mollejo maakte in maart nog zijn debuut voor de Spaanse U19. Het gaat dus hard voor de 18-jarige Spanjaard, die een echt kind van de club is. Amper vier jaar geleden was hij nog dolblij toen hij op de foto mocht met Diego Costa, nu traint hij bijna dagelijks met de robuuste spits.

Seguimos trabajando con paciencia y mucha ilusión ???????? pic.twitter.com/NELB89ASvG — Victor Mollejo (@VictorMollejo7) 10 september 2018

Overal kaal

Wie bovenstaande foto’s goed bekijkt, kan niet naast het kale hoofd van Mollejo kijken. De Spanjaard lijdt, gelukkig, niet aan kanker of leukemie maar heeft een zeldzame ziekte genaamd Alopecia areata. Dat is een goedaardige ziekte van de haarwortels met als gevolg pleksgewijze kaalheid van de schedel. Ook haren op andere plaatsen kunnen uitvallen. Met andere woorden: Mollejo heeft nergens op zijn lichaam haar.

De ziekte komt voor bij naar schatting 0,05 tot 0,1 procent van de bevolking. Mannen hebben evenveel kans om de ziekte te krijgen als vrouwen en ook bij kinderen kan het voorkomen. Alopecia areata tast op zich overige fysieke functies van het lichaam niet aan. Men kan er net zo oud mee worden als mensen zonder deze aandoening.

Vandaar dus dat Mollejo gewoon kan blijven voetballen. En met succes.