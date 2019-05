E40 wordt ‘stadsboulevard’: twee rijstroken minder en van 120 naar 50 km per uur

Brussel - Vanaf dit weekend is de E40 in Brussel een ‘stadsboulevard’, met twee rijstroken minder en een maximumsnelheid van 50 km per uur. Zonder extra files voor wie uit het oosten komt, belooft Brussels minister Smet. Maar Vlaams minister Weyts en Touring houden hun hart vast.

Komend weekend zijn de wegarbeiders op het einde van de E40 in Brussel met verf en verkeersborden in de weer. Ze schrappen er twee van de zes rijstroken en zetten borden om de snelheid van 120 km per uur geleidelijk te doen zakken tot 50 km per uur. De ‘deklassering’ van de autosnelweg tot stadsboulevard was al eerder aangekondigd, maar wordt een feit nu de werken aan de Reyerstunnel klaar zijn.

“De versmalling zal geen extra files veroorzaken”, belooft Pascal Smet (SP.A), Brussels minister van Mobiliteit. “Ter hoogte van de ring zijn er ook al maar vier rijstroken. We verhogen dus de eenvormigheid en grijpen niet in op de totale capaciteit.”

“File cadeau aan Vlaanderen”

Zijn collega in de Vlaamse regering, Ben Weyts (N-VA), viel uit de lucht toen het nieuws donderdag bekendraakte. “Als het de bedoeling van Brussel is om de files aan Vlaanderen cadeau te doen, dan bedanken we feestelijk”, zegt hij. “Wat een vorm van samenwerking is dit in godsnaam? We zijn bij herhaling overeengekomen dat, wanneer we met dit project zouden starten, het een proefproject zou zijn. Gelet op het sluipverkeer op het onderliggende wegennet.”

Ook bij mobiliteitsclub Touring houden ze hun hart vast. “Dit wordt ondoordacht uitgevoerd, vlak voor de verkiezingen”, zegt woordvoerder Danny Smagghe. “Het kan niet de bedoeling zijn om stroomopwaarts file te creëren of zelfs op de ring. Het zou een mooi project zijn als ook de alternatieven waren uitgebouwd. Een grote overstapparking of een metro tot buiten de Brusselse rand. Maar dat is niet het geval.”

Wie maandag met de auto naar Brussel rijdt, zal vermoedelijk sneller dan anders in de file staan. Maar volgens experts zal dat geen invloed hebben op de totale reistijd. De flessenhals bevond zich tot nu toe ter hoogte van de tunnels, maar daar zullen bestuurders nu vlotter door kunnen rijden.

LEES OOK. E40 en A12 worden ‘stadsboulevards’ in Brussel: wat zijn de gevolgen? (+)

De aanpassingen zijn een gevolg van een plan om de luchtkwaliteit en leefbaarheid in Brussel te verbeteren. Ook de A12 wordt op termijn een stadsboulevard, maar dat is pas voor over enkele jaren, omdat daar ingrijpendere werken voor nodig zijn.