Italiaans supertalent Moise Kean onthult hoe hij overleefde door te voetballen: “Ik heb echt afgezien, elke dag opnieuw”

Dit seizoen ging het in Turijn quasi altijd over Cristiano Ronaldo. Met één uitzondering: Moise Kean. Het Italiaanse supertalent maakte naam en faam bij Juventus met zeven doelpunten en scoorde ook twee keer voor Italië. De Oude Dame zit voorin dus goed voor de komende jaren, maar hun 19-jarige ruwe diamant moest ooit vechten om het te maken in het leven.

Kean mocht zijn verhaal doen bij The Players’ Tribune, dat sporters een platform geeft om in essentie in hun ziel te laten kijken. Dat deed ook Kevin De Bruyne onlangs nog. De Italiaan vertelde openlijk over zijn moeilijke jeugd in Asti, waar hij leefde met zijn moeder en twee broers na de scheiding.

LEES OOK.Nog geen 20 en al de gedoodverfde opvolger van Ronaldo: “mirakel” Moise Kean schittert bij Juventus

“Ik heb echt afgezien als kind”, zegt Kean. “Elke dag. Ik heb geen mooi verleden zoals de meesten. Daarom denk ik ook soms dat ik geluk heb gehad. Ik dank God nog elke dag.”

Stelen van een priester

Kean heeft het intussen ver geschopt, maar moest voetballen om te overleven in Asti. “Je moest gewoon altijd een bal hebben in onze buurt om te kunnen voetballen. Het moest. Als je een bal nodig had, kon je er altijd eentje vinden in het bureau van de priester. Hij was een aardige man want hij deed zijn kasten nooit op slot. Elke keer wanneer ik een bal verloor, omdat ik die over een omheining had getrapt, sloop ik zijn bureau binnen terwijl hij weg was. Zo kon ik altijd een bal meenemen.”

LEES OOK.Hij kreeg te maken met racisme, maar toptalent Moise Kean antwoordt met de voeten voor Juventus (al is ploegmaat kritisch)

“Toen ik wat ouder werd, speelde ik voetbal op het asfaltpleintje achter de kerk”, vertelt Kean. “Zes tegen zes. Je moest altijd tien euro in de pot leggen en de winnaar kregen die dan. Ik smeekte, leende, spaarde en stal een hele week lang om mee te kunnen doen. Het was telkens opnieuw een strijd. Als je getackeld werd, moest je vooral doen alsof je geen pijn had.”

“Zo heb ik leren voetballen, dit is hoe mijn reis gestart is. Als je zo elke dag voetbalt, leer je spelen met honger. Dus ja, ik was zo wanhopig dat ik een bal stal van een priester. En ik bedank nog elke dag God dat ik het gedaan heb. En als je een speler door de benen speelt voor geld, is het helemaal niet zo beangstigend om Giorgio Chiellini door de benen te spelen.”