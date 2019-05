Wie rijdt met een Dodge Ram rond en wie doet het met een Biro? Politici verklappen welke auto ze hebben

De ene buldert rond in een gigantische Dodge Ram, de ander snort door de straten in een veredelde golfkar. Uit de vriendenboekjes van onze politici blijkt dat het wagenpark van onze politici enórm divers is. “Ik heb een Skoda Fabia en ik noem hem onze Fabiola.”

Zegt een auto iets over je politieke voorkeur? Op basis van de autokeuze die meer dan 1.200 kandidaten voor de komende verkiezingen opgeven in hun persoonlijke vriendenboekpagina op onze site, kun je wel degelijk één en ander afleiden.

Bij Open VLD staat BMW bijvoorbeeld op één (22 van de 317 kandidaten rijden ermee rond), gevolgd door Mercedes (19) en Audi (19). Bij Groen (47 van de 220) en PVDA (70 van de 259) is “ik heb geen auto” de meest gekozen optie. PVDA’ers hebben ook een opmerkelijke voorliefde voor Dacia’s (15). Christine Tinlot van Groen, die op de federale lijst staat in Vlaams-Brabant, heeft zelfs een naam voor haar wagen. “We noemen onze Skoda Fabia onze Fabiola”, zegt ze.

En bij de andere partijen? Bij CD&V en N-VA-politici zijn Volvo’s de auto van voorkeur. Rik Buyse, N-VA kandidaat op de Vlaamse lijst in West-Vlaanderen, tuft rond met een Dodge Ram. Daartegenover staat Els Ampe. De Vlaamse lijsttrekker van Open VLD in Brussel heeft een Biro. Voor de niet-kenners: dat is een elektrisch voertuigje met een verwijderbare accu. Kostprijs? Zo’n 12.000 euro.

En zijn er nog Lada’s in roulatie? Jazeker. Aletheia De Guzman, die op de Vlaamse lijst van CD&V staat in Vlaams-Brabant, doet het met een Lada Niva. En bij Goedele Liekens (Open VLD) hebben we er het raden naar. “Het is in ieder geval een hybride maar het merk is privé.”

We vroegen alle kandidaten om hun persoonlijke vriendenboekje in te vullen: van hobby’s tot auto, van favoriete vak op school tot hun punten voor de regering, van laatste zoekterm op google tot hun grootste ergernis in het verkeer. Ontdek hier de kleine en minder kleine wetenswaardigheden over de politici die op 26 mei jouw stem willen.