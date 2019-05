’s Werelds breedste voetballer Adebayo Akinfenwa maakt zich klaar voor worstelcarrière

Adebayo Akinfenwa is bekend al de breedste voetballer ter wereld. Dat maakte hem daarom niet de beste. De Engelsman speelde zijn hele carrière in de League One en Two. Sinds 4 mei is ‘The Beast’ speler af. Maar na het pensioen komt de vraag wat er volgt. En de WWE lijkt een kanshebber te zijn.

Niemand dacht ooit dat Akinfenwa ooit kans maakte op een voetbalcarrière. Inmiddels is hij 36 jaar en heeft hij in 614 officiële wedstrijden 190 doelpunten gemaakt. In 2013 werd hij tot sterkste voetballer ter wereld genoemd. Een titel die hij tot vandaag op zijn naam heeft staan. The Beast weegt zomaar even 110 kilogram droog aan de haak voor een lengte van 1m78.

Maar na de voetbalcarrière komt er meestal een leegte. En hoe de Engelsman deze wil invullen, is misschien wel al duidelijk. “Ik heb al eens gesproken met Dwyane ‘The Rock’ Johnson over een eventuele carrière in het worstelen”, zegt de 36-jarige Engelsman aan The Football Social. “Ik hou wel van WWE omdat mijn kinderen er ook van houden. Ik heb de kans gekregen om eens met The Rock te praten en wie weet wat de toekomst brengt.”

Naar eigen zeggen kijkt Akinfenwa naar Johnson. Zo vierde hij in 2017 een doelpunt op de manier waarmee Johnson zijn tegenstanders vloert.

Akinfenwa kreeg eerder dit jaar van FIFA een wel heel speciaal geschenk omdat hij een miljoen volgers op Instagram had. Hij kreeg als allereerste speler een volledige 100-kaart.