CD&V zet Limburgse kandidaat uit partij nadat filmpje opduikt waarin hij dweept met Grijze Wolven

Heusden-Zolder - CD&V zet Yasin Gül, kandidaat op de Limburgse CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement, uit de partij. Dat meldt VTM Nieuws en bevestigt de partij aan Belga. Er is immers een filmpje opgedoken waaruit blijkt dat de man sympathie heeft voor de ultranationalistische Turkse beweging Grijze Wolven. De betrokken kandidaat blijft wel op de lijst staan, omdat schrapping niet meer mogelijk is.

Gül was tot voor kort schepen voor Groen in Heusden-Zolder, CD&V-voorzitter Wouter Beke haalde hem binnen als stemmenkanon bij de Turkse gemeenschap in Limburg.

De beelden die nu opduiken, zouden dateren van december 2017. Gül is er te zien in een kamer met Turkse vlaggen en een vlag van de Grijze Wolven. “We gaan onze strijd blijven voeren tot de Turkse vlag overal ter wereld wappert”, klinkt het.

“Geen samenwerking meer mogelijk”

“Deze beelden komen voor ons als een complete verrassing. CD&V staat voor een samenleving in Vlaanderen waarin iedereen kansen krijgt, op voorwaarde dat men onze normen en waarderen respecteert. De beelden die vandaag naar buiten zijn gekomen, zijn daar geen vertaling van”, klinkt het bij CD&V. “Toen de betrokkene aangaf de overstap te willen maken van Groen naar CD&V, hebben wij met hem verschillende intense gesprekken gehad. Waarbij we heel duidelijk hebben gevraagd of de betrokkene linken had met de genoemde organisatie. Hij heeft dit toen formeel en ondubbelzinnig tegengesproken.”

(lees verder onder de video)

De beelden maken samenwerking met CD&V onmogelijk, zegt de partijtop. “Hoewel de beelden dateren van voor zijn overstap naar CD&V en hij beklemtoont sindsdien geen enkel contact meer gehad te hebben met deze organisatie noch sympathie hiervoor te hebben, zien wij geen verdere samenwerking mogelijk.”

Gül zal geen deel meer uitmaken CD&V. Zijn plaats op de verkiezingslijsten ligt officieel vast, en een schrapping is niet mogelijk.

Steun van SP.A

Eind april ontstond een gelijkaardige situatie bij een SP.A-kandidaat: op sociale media dook een foto op van Mustafa Aytar, die op de derde plaats van de SP.A-lijst voor het Vlaams Parlement staat, terwijl hij het teken van de Grijze Wolven doet. In tegenstelling tot CD&V, bleef de partij Aytar wel steunen. Ook hij is een stemmenkanon in Limburg: bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen behaalde hij na de burgemeester het hoogste aantal voorkeurstemmen, en hij is schepen voor Openbare Werken.

LEES OOK. Limburgse SP.A-kandidaat laat zich fotograferen terwijl hij teken van Grijze Wolven doet

De Grijze Wolven is een Turkse groep die wereldwijd is vertakt en een kwalijke reputatie heeft. Haar gedachtegoed is ultranationalistisch en extreemrechts, sommige specialisten omschrijven het zelfs als fascistisch. De beweging heeft ook een bloedige geschiedenis van aanslagen en moorden, al heeft ze de voorbije twintig jaar een zachter imago opgebouwd. In ons land heeft de Belgisch-Turkse Federatie, die de Grijze Wolven overkoepelt, afdelingen in onder meer Gent, Antwerpen en Heusden-Zolder.