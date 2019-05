Monniksgier strijkt voor tweede keer ooit neer in België

Heist-op-den-Berg - Een zeldzame wilde monniksgier is neergestreken in Heist-op-den-Berg. Het is pas de tweede keer dat een wilde monniksgier in België wordt gezien.

De monniksgier van Heist-op-den-Berg heeft zelfs een naam: ze heet Brínzola. De gier werd in 2018 verzwakt aangetroffen nabij Palencia (Spanje), weet Natuurpunt. De vogel werd er opgevangen in een revalidatiecentrum en werd er na negen maanden weer vrijgelaten in Sierra de la Demanda, samen met 16 andere monniksgieren.

In het opvangcentrum heeft ze trouwens een mannetje leren kennen, die Batman werd genoemd.

Zender

De verplaatsingen van de vogel kunnen gemakkelijk worden gevolgd omdat Brínzola voorzien is van een satellietzender.

Natuurpunt vertelt op zijn site: ‘Op dinsdag 9 mei (rond 19:00) gaven de gps-coördinaten aan dat de vogel zich in Schriek bevond, in een dode boom langsheen de Klimoplei. Het leek er op dat de vogel hier was gaan slapen. Op basis van deze satellietgegevens gingen een aantal vogelspotters woensdagmorgen naar de vogel zoeken. Met succes: Brínzola werd om 11:05 gevonden in een populier, aan de rand van een klein bosje, exact op de locatie die door de satelliet was opgegeven. De vogel vloog rond 15:00 weg en werd even later teruggevonden in een weiland nabij de Hollandstraat in Schriek. In de loop van de dag kwamen tientallen vogelkijkers uit het ganse land naar Schriek afgezakt om deze erg zeldzame roofvogel te kunnen bewonderen. Deze ochtend werd de monniksgier opnieuw gesignaleerd langs de Minkbossenstraat in Heist-op-den-Berg. De whereabouts van Brínzola kan je volgen op www.waarnemingen.be.’

Tweede keer in België

De monniksgier is met een vleugelspanwijdte van ruim 2,5 meter de grootste roofvogel van Europa. Maar heel veel zijn er niet meer van, zo weet Natuurpunt. ‘De wereldpopulatie wordt geschat op 7.800 tot 10.500 paar, verdeeld over 2.300 tot 2.500 paar in Europa (voornamelijk in Spanje) en 5.500 tot 8.000 in Azië. Hoewel de Europese populatie het goed lijkt te doen, gaat de grotere Aziatische populatie er op achteruit.’

Het grootste gevaar voor de monniksgier is de mens. Ze sterven vooral omdat ze eten van vergiftigd aas dat wordt uitgelegd om andere vleeseters te verdelgen. De monniksgier wordt, ook al is het dier beschermd, ook nog bejaagd.

Het is pas de tweede keer dat een wilde monniksgier in België wordt gezien.

Waarom de gier hier is terechtgekomen, is moeilijk te zeggen. Allicht is het dier verdwaald.