Doedelzakspeler brengt pakkend eerbetoon aan Julie Van Espen: “Toen ik voor haar foto stond, zag ik mijn Noreke en voelde weer die pijn”

Doedelzakspeler Wilfried De Strijcker (63) bracht woensdagavond een pakkend eerbetoon aan de vermoorde Julie Van Espen (23). “Het was zwaar, maar ik moest er gewoon zijn. Toen ik daar stond te spelen en naar de foto van het meisje keek, zag ik mijn dochter Eleanore (27) en voelde weer die pijn.” Veertien maanden geleden werd Eleanore, net als Julie, op gruwelijke wijze vermoord. Wilfried en zijn vrouw voeden nu haar kindjes van 5 en 8 jaar op.

Nadat hij het nieuws over de arrestatie van de verdachte en de vondst van het lichaam van de verdwenen Julie Van Espen via de media had vernomen, heeft Wilfried contact opgenomen met de familie. Niet ...