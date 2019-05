Zes maanden rijverbod voor David Beckham

David Beckham is donderdag voor een Londense rechtbank veroordeeld tot zes maanden rijverbod na zijn mobiele telefoon te hebben gebruikt achter het stuur.

De 44-jarige Beckham, voormalig speler van onder meer Manchester United, Real Madrid, AC Milan en PSG en 115-voudig Engels international, bekende in maart tijdens zijn zitting de feiten die zich in november vorig jaar hadden afgespeeld. Beckham reed op 21 november sms’end door Londen met zijn wagen. Becks kreeg er meteen zes punten op zijn rijbewijs bij. De man van Victoria Beckham had al zes punten staan en met de twaalf die hij nu heeft, kreeg hij dus zijn straf van zes maanden rijverbod.

Beckham kreeg ook een boete van 750 Britse pond (870 euro) opgelegd. Rechter Catherine Moore zei dat ze akte had genomen van het trage verkeer, maar dat er geen excuses mogelijk zijn voor de wet. Beckhams advocaat zei dat zijn cliënt niets meer van het incident kon herinneren, maar dat er geen excuses zijn voor wat er gebeurd zou zijn.