Luis Suárez ondergaat kijkoperatie aan knie en is mogelijk out voor Copa America

FC Barcelona-spits Luis Suárez (32) ondergaat donderdag een kijkoperatie aan zijn rechterknie, zo heeft Barça op zijn website bekendgemaakt. De Uruguayaan heeft last van een blessure aan de meniscus.

Na de ingreep, die uitgevoerd wordt door dokter Cugat, zal duidelijk worden hoelang Suárez buiten strijd is.

Dit seizoen was Suárez goed op dreef voor Barça. Hij maakte 25 doelpunten. Dinsdag kon de goalgetter niet verhinderen dat Barcelona met 4-0 onderuit ging bij Liverpool in de halve finales van de Champions League. Daardoor plaatsten de Reds zich, na de 3-0 nederlaag in de heenmatch, alsnog voor de finale.

Barça, dat zich eerder al tot Spaans landskampioen kroonde, speelt op zaterdag 25 mei de finale van de Copa del Rey tegen Valencia. Het valt nog te bezien of Suárez dan op het veld zal staan. Ook komt zijn deelname aan de Copa America (14 juni-7 juli) met Uruguay mogelijk in het gedrang.