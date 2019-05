Roger Vanden Stock doorbreekt de stilte: “Ik zie ervan af Anderlecht zo te zien”

Voormalig Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock heeft voor het eerst gesproken sinds paars-wit de tegenvallende resultaten opstapelt onder de nieuwe baas Marc Coucke. “Hij heeft afstand genomen van de manier waarop de club in onze tijd bestuurd werd”, vertelt Vanden Stock aan Le Soir.

“Of ik ervan afzie Anderlecht zo te zien? Uiteraard!”, vertelt Vanden Stock bij Le Soir. “Als een echte Anderlecht-supporter nu niet afziet, zal hij dat nooit doen. Het is niet van onze gewoonte tot de laatste speeldag te moeten vechten voor Play-off 1, of niet mee te doen om de titel. Als je je tevreden moet stellen met één enkele zege in Play-off 1, zit je in een penibele situatie. Dit is Anderlecht niet. Ik hoop dat Anderlecht opnieuw de top bereikt, waar het thuishoort.”

Vanden Stock weigert echter een steen te werpen naar de nieuwe eigenaar Marc Coucke, die hij in het gesprek geen enkele keer bij naam noemt. “Ik had gehoopt dat de overname betere resultaten met zich zou meebrengen. We zijn teleurgesteld met hoe dingen gelopen zijn omdat we toch altijd hopen dat Anderlecht kampioen wordt en zich kwalificeert voor Europa. Maar raad geven aan Marc Coucke ga ik niet doen. Hij weet wat hij doet en hij moet hopen dat hij de beste keuzes maakt voor de toekomst van Anderlecht.”

Minder financiële risico’s onder Coucke

Volgens Vanden Stock stond de overname van Coucke voor een stijlbreuk bij Anderlecht. “De voorzitter heeft afstand genomen van de manier waarop de club in onze tijd bestuurd werd. Wij namen meer financiële risico’s, maar wij richtten ons vooral op het voetbal en resultaten. (...) Misschien dat er nu wel meer financiële zekerheid is, waar dat bij ons niet noodzakelijk het geval was. Maar wij zijn er wel in geslaagd ons beleid 21 jaar te kunnen volhouden.”

Vanden Stock was van 1996 tot 2017 voorzitter van Anderlecht. Onder zijn bewind werd Anderlecht tien keer kampioen van België, won het één beker en negen Supercups. Marc Coucke nam het beleid van de oude directie onlangs nog op de korrel. “Het verleden waarmee we geconfronteerd worden is niet evident. Nog elke maand vallen hier lijken uit de kast”, zei de nieuwe baas van Anderlecht vorige maand in een interview.