Emotionele Thomas Buffel over het verlies van zijn vrouw: “Ik voel het trillen in mijn lichaam”

Acht weken lang nodigt Eric Goens bekende mensen uit de Belgische voetbalwereld uit in zijn ‘Kantine’. Thomas Buffel blikt in een nieuwe aflevering terug op het verlies van zijn vrouw Stephanie en hoe het verlies hem sterker maakte. “Ik dacht vaak: ‘het mag wel gaan stoppen nu’”, vertelt hij emotioneel.

Thomas Buffel (38) spreekt in een nieuwe Kantine openhartig over het verlies van zijn vrouw Stephanie De Buyser. “Ik heb veel respect voor Stephanie. Daarom dat ik er ook open over wil praten”, zegt de middenvelder van Zulte Waregem aan Eric Goens. Verder spreekt Buffel ook over de kracht en energie die hij putte uit hoe Stephanie omging met de moeilijke situatie waarin ze zat.

