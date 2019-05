Kenneth Samaille krijgt 25 jaar cel voor doodslaan stiefdochter Elly (2): “Wat ben ik een enorme klootzak”

Brugge - Na slechts drie uur was de jury eruit. Kenneth Samaille (31) is schuldig bevonden aan doodslag op de tweejarige peuter Elly Buysse. De verdediging had geprobeerd de jury te overtuigen dat het niet over opzettelijk doden ging, maar dat heeft niet mogen baten. De man is ook schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen in de maanden voorafgaande de dood van de peuter. De familie barstte uit in tranen bij het horen van het arrest. Samaille werd veroordeeld tot 25 jaar opsluiting.

Kenneth Samaille beweerde tijdens het hele proces dat hij de dood van de kleine kleuter niet had gewild, maar de jury geloofde de man niet. Hij gaf de kleine Elly op 20 november 2017 een vuistslag in de buik, die haar uiteindelijk fataal werd. Samaille stond terecht voor doodslag en werd over de hele lijn schuldig bevonden. Volgens de jury was er niet de miste twijfel dat Samaille het oogmerk had het kleine meisje te doden. Dat hij zich de daad achteraf beklaagde, deed volgens hen geen afbraak aan het oogmerk. Zijn laatste woorden donderdag hebben dus niet veel uitgehaald. Zonder veel emotie verklaarde hij toen aan de assisenzaal: “Sorry zeggen zijn niet de juiste woorden. Want er zijn woorden te kort om deze daad te verwoorden. Het spijt me zo erg wat ik heb gedaan met Elly. Ik voel me zo beschaamd. Ik heb de dood echt niet gewild. Ik geraakte mijn zelfcontrole kwijt. Wat ben ik een enorme klootzak.”

Herkwalificering

De verdediging had donderdag nochtans gepleit voor een herkwalificering. Meester Hans Beerlandt probeerde de jury ervan te overtuigen dat doodslag, waarvoor Kenneth Samaille terecht stond, niet de juiste kwalificatie voor zijn daden was. “Geen discussie over opzettelijkheid. Het was geen accidentje. Het blijft een vuistslag met opzet en de gevolgen van die slag zijn duidelijk. Elly is overleden”, zei meester Beerlandt. Om tot doodslag te komen moest er, volgens de advocaat, een moment geweest zijn waarin de beschuldigde het levensbedreigende karakter van zijn gedrag besefte. Dat is er volgens de verdediging niet geweest. Zij vroegen daarom om een herkwalificering naar opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Maar de jury volgde de advocaten niet in die uiteenzetting.

Voor de burgerlijke partij was het niet gemakkelijk het pleidooi van de verdediging aan te horen. Davy Buysse (39) en Stefanie Herman (26), vader en moeder van het tweejarig kindje, verlieten de zaal al voor de verdediging van start ging. Maar ook voor de grootouders was het pleidooi te zwaar. Zij liepen één voor één de zaal uit. Aan het einde van het pleidooi was de eerste rij zo goed als leeg.

25 jaar opsluiting

Samaille stond naast doodslag ook voor kindermishandeling terecht. Tijdens het proces werden de verschillende builen, rode plekken en brandwonden die in de maanden voor haar dood opdoken meermaals aangehaald. Die werden opgemerkt door de grootouders, kinderopvang en de lagere school. Maar de beschuldigde had daar, naar eigen zeggen, niks mee te maken. De verdediging vroeg daarom ook de vrijspraak voor die beschuldiging. Maar ook hier ging de jury niet op in.

Samaille werd veroordeeld tot 25 jaar opsluiting. De jury en het hof hebben rekening gehouden met eerdere veroordelingen die de man heeft door geweld in een vorige relatie. Er werd toch geen maximumstraf gegeven omdat er rekening werd gehouden met zijn moeilijke jeugd en het feit dat hij geen gevoelloze man is, maar er is volgens de voorzitter nog werk aan.