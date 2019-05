Vrouw (21) vat zelf haar verkrachter: “Ik moest zeker zijn dat ik genoeg bewijs had voor ik naar de politie stapte”

Ze twijfelde. Als ze gewoon naar de politie zou stappen met haar verhaal, zouden ze haar misschien niet geloven. Daarom besloot de 21-jarige Jade uit het Engelse Newcastle om eerst zelf bewijzen te verzamelen tegen haar buurman, die haar in haar slaap had verkracht. Met succes. De man is intussen veroordeeld tot vier jaar cel.

Toen Jade Bailey Reeks wakker werd en merkte dat ze nog maar half aangekleed was, wist ze meteen wat er gebeurd was. De 23-jarige Haydon Davis Patton, haar buurman, had haar in haar slaap verkracht.

Maar zou de politie het ook zo zien? Ze had namelijk een beginnende relatie met hem aangeknoopt en de feiten speelden zich af bij haar thuis, in haar bed. Ze wist niet wat ze zou doen. Ze had er al eens wat berichtjes naar Haydon over gestuurd, maar hij bleef het maar minimaliseren. “Alle mannen doen dat.”

Geheime opname

Ze bleef piekeren. Tot ze ongeveer een maand later zag dat Haydon hun hele discussie over het incident van zijn telefoon had gewist. Dan besloot ze hem er nog eens over aan te spreken, en alles stiekem op te nemen. “Ik weet niet waarom ik het gedaan heb. Het duurde ook maar een minuutje, het is niet zo dat ik twintig minuten ben blijven doorgaan.”

De twee hadden een zeer prille relatie en hadden nog geen seks gehad. Toen Haydon die nacht bij haar bleef slapen – omdat hij zichzelf had buitengesloten in zijn appartement – vertelde ze hem ook duidelijk dat ze dat nog niet wou. Toen hij in het gesprek bevestigde dat hij dat wist en dat hij ook geen verklaring had waarom hij het gedaan had, had Jade genoeg bewijs. Ze kon naar de politie.

De feiten dateren van juli 2017. Intussen is Haydon veroordeeld tot vier jaar cel. “Je hebt misbruik gemaakt van een vrouw die niet alleen ziek was, maar ook nog eens buiten bewustzijn. In haar eigen huis. Ontoelaatbaar.”