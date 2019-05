Park in Berlijn bakent met roze verf zones af waar dealers drugs mogen verkopen

In het bekende Görlitzer Park, in de hippe Berlijnse wijk Kreuzberg, heeft de parkbeheerder zones afgebakend waar dealers drugs mogen verkopen. Het park is zowel geliefd als berucht bij buurtbewoners, want het staat bekend om de grote aanwezigheid van drugsdealers.

De maatregel van de parkmanager komt er na verschillende pogingen van de politie om het park drug- en dealervrij te maken. “Om de zoveel tijd houdt de politie een razzia en dan verdwijnen de dealers”, zegt een buurtbewoner. “Maar na een tijd komen ze toch weer terug.” De dealers opereren in groepjes. Veelal gaat het om jonge mannen, die bij de ingang van het park staan. Wie het park betreedt, wordt aangesproken, wat vele bezoekers intimiderend vinden.

“Dit is een pragmatische oplossing voor een acuut probleem. Het is geenszins de bedoeling om drugs te legaliseren”, zegt parkwachter Cengiz Demirci aan het lokale radiostation Rundfunk Berlin-Brandenburg. Volgens de parkwachter zou het veel efficiënter zijn om de dealers een werkvergunning te verlenen. Hij stelt dat het gros van de dealers asielzoekers zijn zonder papieren die in de criminaliteit gedwongen worden, omdat ze geen regulier werk kunnen doen. Bij de lokale politie weerklinkt felle kritiek op de maatregel van de parkwachter. “Enkel een constante politieaanwezigheid kan dit probleem oplossen”, klinkt het bij Bild.