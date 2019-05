Jonge Duivels knap als groepswinnaar naar kwartfinales EK U17

De Belgische U17 heeft de kwartfinales van het Europees Kampioenschap gehaald. Op de slotspeeldag van de poulefase volstond een gelijkspel tegen gastland Ierland voor de kwalificatie. In de kwartfinale wacht Nederland voor een heuse derby der Lage Landen.

De Belgen wisten vooraf al dat ze genoeg zouden hebben aan een gelijkspel tegen gastland Ierland om door te stoten nadat ze het toernooi begonnen waren met een vier op zes. Tegen Tsjechië werd in extremis met tien man nog een gelijkspel afgedwongen, Griekenland werd makkelijk met 3-0 ingeblikt.

Tegen Ierland was het Anderlecht-speler Jérémy Doku die de Belgen over de streep trok. De snelle dribbelaar speelde een ijzersterke match en bezorgde onze U17 even na rust ook de 1-0. Doku sneed door de Ierse defensie, zag zijn schot eerst nog gestopt door de Ierse doelman maar legde nadien goed af voor zijn Anderlecht-ploegmaat Chris Kalulika. Die werkte de 1-0 tegen de touwen.

Een dominant België moest een kwartier voor tijd echter de gelijkmaker slikken toen Sobowale een vrije trap aan de tweede paal in doel werkte. Het werd nog een hachelijke slotfase voor de Jonge Duivels, in een stadion waar het Ierse thuispubliek nog even massaal achter het eigen team ging staan. Toch hielden onze landgenoten stand.

Nu tegen titelverdediger uit Nederland

Door het gelijkspel stoten de Duivels onder de 17 jaar als groepswinnaar door naar de kwartfinales. Daar zullen ze het op zondag 12 mei opnemen tegen de U17 van Nederland, de titelverdediger die dit jaar als tweede eindigde in een groep met Frankrijk, Engeland en Zweden.

De top vier van het EK verzekert zich van een deelnamebewijs voor het WK, later dit jaar in Brazilië. Het vijfde Europese ticket wordt verdeeld in een minitoernooi met de vier verliezende kwartfinalisten.

Het is de vierde keer in vijf jaar dat de jonge Duivels deelnemen aan de EK-eindronde. Vorig jaar haalden de min 17-jarigen de halve finales op het EK in Engeland. Ook in 2015 waren de halve finales het eindstation. Dat jaar veroverden de jonge Duivels eveneens brons op het WK.