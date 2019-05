Bij SP.A mogen ze blijven, CD&V zet ze aan de deur: hoe de partijen omgaan met Grijze Wolven-sympathisanten

CD&V heeft Yasin Gül, kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen, uit de partij gezet. Aanleiding is een video waarin hij sympathiseert met de Grijze Wolven, een Turkse ultranationalistische organisatie. Het contrast met SP.A kan niet groter zijn: die partij hield een Turkse kandidaat na gelijkaardige beelden aan boord.

“We zullen strijd blijven voeren tot de Turkse vlag overal ter wereld wappert”, zegt Yasin Gül enthousiast in een video die gisterenavond is uitgelekt in VTM Nieuws. De beelden dateren van december 2017 ...