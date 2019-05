Droomleven van oplichtster voorgoed voorbij: Anna Sorokin veroordeeld tot minstens 4 jaar cel

De Duits-Russische Anna Sorokin is in het Hooggerechtshof van New York veroordeeld tot een celstraf van vier tot twaalf jaar. De 28-jarige oplichtster werd schuldig bevonden aan diefstal en grootschalige oplichting. Haar fake jetsetleven lijkt voorgoed voorbij.

Anna Delvey, zoals de jonge vrouw zich liet noemen sinds haar aankomst in New York in 2017, deed zich voor als een miljonairsdochter, een rijke Duitse erfgename. Een fonds van 25 miljoen dollar zou weldra door haar vader voor haar opengesteld worden. De realiteit lag mijlenver weg van het verhaal dat ze aan iedereen vertelde die het maar wilde horen.

De niet onaardig uitziende vrouw verkwiste in totaal 275.000 dollar (omgerekend bijna 250.000 euro) aan peperdure overnachtingen, etentjes, kledij, kunstwerken, privéjets, … Ze zou in The Big Apple een kunstencentrum oprichten, klonk het, en dus werkte ze aan een breed netwerk van invloedrijke mensen. Daar slaagde ze ook in. Haar vlotte babbel, stijlvolle kledij en het feit dat ze de rekening ook altijd betaalde, spraken dan ook in haar voordeel.

Foto: REUTERS

Uiteindelijk liep de dochter van een vrachtwagenchauffeur tegen de lamp in Marokko: tijdens een vakantie met een vriendin in Marrakech bleken haar twaalf kredietkaarten geblokkeerd. Het einde van al dat bedrog. “Ik verontschuldig me voor de fouten die ik gemaakt heb”, aldus Sorokin kort in de rechtbank.

HBO en Netflix zijn naar verluidt al een film aan het plannen over de escapades van de ‘Faux de Cologne’.