Dimitri Vegas naast Sylvester Stallone in nieuwste ‘Rambo’-film

Dimitri Vegas (36) heeft een rol versierd in de vijfde en laatste ‘Rambo’-film met Sylvester Stallone. Maanden heeft hij geheimzinnig gedaan over die rol in “een grote Hollywoodfilm”.

“Ik speel mee in de nieuwe Rambo”, zo bekende hij donderdagavond in Gert Late Night. “Een ongelofelijke ervaring.”

“Maanden heb ik moeten zwijgen over deze filmrol. Ik ben echt héél blij dat ik nieuws eindelijk naar buiten mag brengen”, glundert de populaire dj.

Wat zijn rol is in ‘Rambo 5: Last Blood’ mag hij nog niets vertellen. Maar hij heeft wel effectief twee draaidagen met zijn idool Sylvester Stallone op de set gestaan in Bulgarije.

De release van is gepland voor september. Het is meteen de laatste film waarin Stallone in de huid kruipt van de Vietnam-oorlogsveteraan en voormalig US Army Special Forces soldaat.